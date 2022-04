Vodja senatne večine, demokrat Charles Schumer, je napovedal, da bo predlog s kolegi iz demokratske stranke pripravil še to pomlad. Vendar pa ni zagotovo, ali bo predlagateljem uspelo zbrati 60 glasov, kolikor je potrebnih za preprečitev obstrukcije. Schumer ne bo imel niti podpore vseh demokratov, saj sta doslej najmanj dva izrazila dvom v smotrnost tovrstnega ukrepa.

Demokrati so podoben predlog zakona potrdili že decembra 2020, vendar je propadel v senatu, kjer so imeli tedaj večino republikanci. Predlog zakona predvideva brisanje kriminalnih kartotek vsem, ki so bili obsojeni zaradi posedovanja ali distribucije marihuane, ki se umika z zveznega seznama prepovedanih substanc.

Višja cena, manj marihuane

Marihuana je v ZDA povsem legalizirana v 18 zveznih državah, v skupaj 37 državah pa je dovoljena v zdravstvene namene. To pomeni, da prodajalcev ali uživalcev marihuane ne preganjajo državne policije, zvezna pa jih lahko. V državah, ki so dovolile marihuano, se v davčno blagajno stekajo sredstva od prodaje, te davke pa bi demokrati radi videli tudi v zveznem proračunu.

Predlog predvideva, da bi Washington pobral petodstotni davek od prodaje marihuane, davek pa bi se po petih letih povišal na osem odstotkov. Boljšega recepta za zmanjšanje uživanja marihuane, kot je višja cena, doslej namreč še niso iznašli, kar je razvidno pri prodaji cigaret. V New Yorku, kjer škatlica stane 15 dolarjev, se je število kadilcev zmanjšalo.

Legalizacija marihuane bi sicer v ZDA po mnenju zagovornikov prinesla več kot potrebno olajšanje za kazenskopravni sistem. Med drugim bi sprostila bi številne postopke na policiji, ki bi se lahko ukvarjala z resnejšimi in nevarnejšimi kriminalci, poudarjajo zagovorniki legalizacije.