Zelenski: Pred nami so težke bitke

Kot je dejal, je pričakovati okrepljene ruske napade na vzhodu države. Ruska vojska kopiči enote in se »pripravlja na nove močne napade« v regiji Donbas in v mestu Harkiv, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Zelenski. »Težke bitke so pred nami,« je opozoril.