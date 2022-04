Strelski rekord sezone

»Zbrali smo se okoli njega in mu dejali: 'KP, ker so te kar tako izpustili iz rok, ti dali vedeti, da te ne potrebujejo, jih bomo premagali'. In potem smo naredili točno to, kar smo obljubili,« je po tekmi razkril Caldwell-Pope, ki je dosegel svoj strelski rekord sezone s 35 točkami.

Rui Hachimura je k zmagi za Washington, ki je slavil še četrtič na zadnjih petih tekmah, čeprav je dan pred tem že izpadel iz boja za končnico, dodal 21 točk.

Trener po dveh tehničnih z igrišča

Prvi mož Dallasa je bil spet Dončić, ki pa je imel premalo pomoči pri soigralcih. S porazom je Dallas na zahodu v boju za tretje mesto z Golden State Warriors zaostal za pol tekme. Jalen Brunson je dodal 21 točk.

Trener Dallasa Jason Kidd tekme ni končal, saj je moral po dveh tehničnih napakah 8:47 minute pred koncem predčasno v garderobo.

»Danes so fantje igrali zame. Vedeli so, da mi je bilo težko, da je bilo osebno. Vedno je zabavno igrati proti svoji nekdanji ekipi,« pa je dejal Porzingis, ki je bil sicer poln hvale na račun nekdanjega moštva.

Naslednja tekma Dallas čaka v nedeljo proti Milwaukeeju.