Znane skupine na SP v nogometu v Katarju

Čeprav še niso znani trije od skupno 32 udeležencev SP v nogometu v Katarju, so včeraj v Dohi že izžrebali predtekmovalne skupine. Žreb (foto AP) je odločil, da bosta tekmovanje 21. novembra odprla Katar in Ekvador, člana skupine A, v kateri sta še Senegal in Nizozemska. Glavno vlogo pri izbiri kroglic so imeli nekdanji zvezdniki Brazilec Cafu, Nemec Lothar Matthäus in Nigerijec Jay-Ya Okocha, žreb pa je bil delno delegiran. V skupini sta bili lahko največ dve evropski reprezentanci, z drugih celin pa le po ena. To je bil tudi glavni razlog, da kakšne skupine smrti, kot imenujejo najtežje skupine, tokrat ni. Skupina A: Katar, Ekvador, Senegal, Nizozemska, skupina B: Anglija, Iran, ZDA, Wales/Škotska/Ukrajina, skupina C: Argentina, Savdska Arabija, Mehika, Poljska, skupina D: Francija, Peru/Avstralija/ZAE, Danska, Tunizija, skupina E: Španija, Kostarika/Nova Zelandija, Nemčija, Japonska, skupina F: Belgija, Kanada, Maroko, Hrvaška, skupina G: Brazilija, Srbija, Švica, Kamerun, skupina H: Portugalska, Gana, Urugvaj, Južna Koreja.