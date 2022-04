Blaž Košorok generalni direktor Gen energije

V ponedeljek je Blaž Košorok zaprosil svojega delodajalca, vlado Republike Slovenije, da ga razreši s položaja državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu, kjer je skrbel za področje energetike. V sredo zvečer ga je nadzorni svet Gen energije imenoval za generalnega direktorja skupine. Nasledil je železnega direktorja Martina Novšaka, ki je drugi, tako imenovani posavski energetski steber vodil dolgih sedemnajst let. »Moj ključni izziv je, da spravim drugi blok Nuklearne elektrarne Krško v življenje,« ne okoliši Košorok. Če mu bo uspelo, bo to največji in daleč najdražji projekt v zgodovini samostojne Slovenije. Ocene za petkrat presegajo vrednost šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj. Tudi s slednjim se je v svoji karieri ukvarjal Košorok.