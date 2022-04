Za sodnike na primer. V vsakem primeru smučarskih skakalcev, katerih fantastično sezono se v teh dneh po Planici tolmači kot rezultat obstoječega sistema, ne gre primerjati z nogometom. Na odskočni mizi ni zlobnega nasprotnika, ki ti lahko zlomi nogo. Si samo ti in tako imenovani občutki. Socializiranost nogometaša oziroma katerega koli športnika v ekipnem in kontaktnem športu mora biti širša od uradnega šolanja. Zato ni brez smisla, ko se reče, da nogometaši še najbolj odražajo obče družbene trende, na primer konformizem, ne samo iniciativnost, kar je že dolgo tegoba naših nogometašev.

A dokler ni stika s tujo konkurenco, je slovenski nogomet lahko gledljiv, prvoligaške tekme, ki se vračajo ta teden, pa povsem spodobna zabava. Začeli bodo v Celju, kjer gostitelji pričakujejo Tabor. Celjani imajo pred zadnjeuvrščenimi gosti šest točk prednosti in nimajo kaj taktizirati. Ničla bo za njih neuspeh, enako logiko pa narekuje tudi predzadnja pozicija Sežane. Tekmo z več kot 2,5 gola skupno je pričakovati, za kar stavnica ponuja kvoto 1,75.

Na drugi tekmi Domžale doma pričakujejo Maribor. Četrto mesto je za gostitelje še komaj dosegljivo in bodo Mariborčane bržkone »čakali«, medtem ko gostje v lovu na naslov prvaka z le točko ne bodo povsem zadovoljni, še manj s porazom. Pričakovati je gole na obeh straneh, za kar je na voljo kvota 1,72, ob morebitnem remiju je na voljo kombinacijska kvota 4,10.

Na prvi nedeljski tekmi zadnjeuvrščeni Aluminij doma pričakuje Bravo. Slabo leto že Aluminiju ni uspelo premagati Ljubljančanov in tudi tokrat v za njih najboljšem primeru kaže na remi, ki je vreden 3,30. Stabilizirana Mura na derbiju doma pričakuje Koper. Mura se zdi blagi favorit, a Koper zna počakati napako nasprotnika in jo kaznovati. Dvojni znak na goste, vreden 1,70, prav tako ne bo presenetil remi. In še Olimpija – Radomlje za konec, prva tekma Ljubljančanov s Prosinečkim na klopi. Oba gol za kvoto 1,85.