Če sklepamo bo besedah, ki sta jih včeraj na druženju s tremi predstavniki medijev izrekla novi trener Robert Prosinečki in kapetan Timi Max Elšnik, je v Olimpiji po odstavitvi Dina Skenderja zavel nov veter. »Vse je super. Zadovoljen sem. Fantje odlično delajo, vzdušje je dobro. Dal sem jim nekaj časa, da so sprejeli nov način dela in sistem igre. Ekipa me je zelo presenetila s kakovostjo in zna igrati nogomet. Vsi želimo popraviti stvari, ki v zadnjem obdobju niso bile na želeni ravni,« je pohvale stresal novi trener Robert Prosinečki, ki je napovedal veliko novosti v igri Ljubljančanov. »Olimpija je največji klub, zato mora dominirati, igrati napadalno in stalno zmagovati. Načrt je čim večja posest žoge in tesno pokrivanje tekmeca. Za tako igro bo treba spremeniti veliko stvari, saj marsikaj vidim drugače. Zaigrali bodo nekateri, ki pri prejšnjem trenerju niso igrali. V zasedbi bo nekaj presenečenj, na katere niste vajeni,« je pojasnil 53-letni Hrvat.

Kapetan Elšnik je trpel, ko je s tribune gledal mučenje

Prosinečki ni tarnal, ker zaradi kartonov nimajo pravice nastopa steber obrambe Đorđe Crnomarković (devet rumenih kartonov), obetavni vezist Svit Sešlar (štirje rumeni kartoni) in najboljši strelec ekipe Mustafa Nukić (dve tekmi prepovedi zaradi izključitve proti Domžalam, zato je izgubljen tudi za derbi z Mariborom), medtem ko sta Robert Mudražija in Nik Prelec poškodovana.

Kakšne spremembe načrtuje, je nakazal na prijateljski tekmi s hrvaškim drugoligašem Rudešem, ki ga je Olimpija premagala z 2:0. Ljubljančani so zaigrali v ofenzivnem sistemu 4-3-3, v katerem bi vidni vlogi imela pri Skenderju odpisana Ziljkić in Aldair, ki sta bila skupaj z Nukićem pri odstavljenemu trenerju Miloševiću nosilca igre. Skupaj so dosegli 20 od 39 golov Olimpije v letošnji sezoni. Priložnost utegneta dobiti tudi senegalski napadalec Lamine Tall in povratnik Timi Max Elšnik.

Kapetan Elšnik je okreval po poškodbi in že dva tedna trenira z ekipo. Potrebuje tekme, da bo po štirih mesecih odsotnosti ujel tekmovalno formo. Komaj čaka, da zaigra, saj je trpel, ko je s tribune gledal mučenje ekipe na igrišču. »Verjamem, da smo na pravi poti. Že na treningih sta vidni pozitiva in energija, česar prej ni bilo. Veseli in zadovoljni igralci tudi bolje nastopajo na igrišču,« je izpostavil kapetan Timi Max Elšnik, ki je pred tednom dni postal oče hčerke Remmie.

Prosinečki slovi kot večni optimist. Treme pred trenerskim debijem v Stožicah nima, saj je kot igralec in trener bil bitke na največjih klubskih in reprezentančnih tekmah. »Velik plus je, da so me navijači v Ljubljani sprejeli. Želim si le, da je moja ekipa videti dobro, da so vsi motivirani, da vsi tečejo, da vsi pokažejo veliko željo. Če bomo to naredili, nas bodo nagradili navijači, pa tudi vi novinarji,« je dodal Prosinečki. Novost je tudi, da igralci že dva dneva pred tekmo vedo, kdo bo v začetni enajsterici.

Prosinečki: Radomlje igrajo najlepši nogomet v Sloveniji

Tekmec bodo Radomlje, ki so spomladi na dobri poti, da si zagotovijo obstanek. »Po tem, kar sem videl na posnetkih, Radomlje igrajo najlepši nogomet v Sloveniji, zato nas čaka zelo težko delo na poti do zmage. Pričakujem, da bomo mi narekovali ritem in zmagali, kar je pomembno za samozavest pred tekmo z Mariborom. Sedem točk zaostanka za prvim mestom je veliko, a naredili bomo vse, da se vrnemo na pot zmagovanja. Verjamemo, da lahko izničimo zaostanek,« je končal Prosinečki. Zaradi neprimernega obnašanja navijačev Olimpije na tekmi z Domžalami, ki so vdrli tudi v slačilnico domače ekipe, bo zaprta tribuna B, kjer je navijaška skupina Green Dragons.

Danes bo največ zanimanja vzbudila tekma Domžale – Maribor. Domžale so imele atomski start spomladi, nato pa štirikrat remizirale in enkrat izgubile. »To serijo bomo skušali prekiniti z zmago proti Mariboru, saj na zadnjih tekmah ni bil suveren,« pravi vezist Domžal Janez Pišek. Čeprav Maribor marca ni blestel (po dve zmagi in remija ter poraz), je na vrhu lestvice, ker so napake delali tudi tekmeci. V boju za prvaka bo najuspešnejši tisti, ki bo manj slab.

Pari 29. kroga, danes ob 17.30: Celje – Tabor, ob 20.15: Domžale – Maribor, jutri ob 15. uri: Aluminij – Bravo, ob 17.30: Mura – Koper, ob 20.15: Olimpija – Radomlje.