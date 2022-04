Se bo šel Podgoršek za ceno pogajat v Italijo?

Mleko je eden redkih kmetijskih proizvodov, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju, kajti samooskrbnost je več kot 130-odstotna. To je tudi eden od razlogov, da si tisti, ki se ukvarjajo s prirejo mleka, pri mlekarnah težko izborijo višjo odkupno ceno. V preteklosti so kmetje mlekarne cenovno disciplinirali tudi tako, da so jim dostope v njihove objekte zablokirali s traktorji, tokrat pa to ni bilo potrebno.