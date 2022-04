Novice iz sveta

Včeraj nam je naš dolgoletni naročnik iz občine Brezovica poslal naslednje sporočilo: »Pričakujem, da boste objavili, da je danes šolo mojega otroka obiskal zunanji minister Logar. Koliko osnovnih šol je v teh kritičnih mednarodnih razmerah obiskal naš zunanji minister? Raziščite!!! Samo pri nas so bili, v Kranju niso bili nikoli, v Mariboru tudi ne! Moj iz osmega mu je nato zapel himno šole in je potem minister šel. Raziščite še to, kdo zna boljše peti za ministra!!!!???«