V požaru pri Domžalah huje poškodovan stanovalec

V četrtek okoli desete ure dopoldne je zagorelo v eni izmed stanovanjskih hiš na območju Bišč pri Domžalah. Obstajal je sum, da je v objektu še vedno stanovalec, zgorela pa naj bi kuhinja v kleti. Posredovali so gasilci CZR Domžale in PGD Ihan ter požar lokalizirali. V sosednjih prostorih so našli tudi stanovalca, ki je bil opečen in omotičen od dima. Odnesli so ga na svež zrak ter predali v nadaljnjo oskrbo reševalcem. Gasilci so pregledali prostore, pogasili žarišča ter prezračili hišo.