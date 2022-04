Gospodarjeve želje

Anketarji javnega mnenja so te dni izvedli anketo. Spraševali so: kako ocenjujete nastope Janeza Janše v dosedanjih predvolilnih soočenjih? Več kot polovica, natančneje 53 odstotkov vprašanih, je odgovorila, da so nastopi v okvirih pričakovanj. Slaba četrtina, natančno 23 odstotkov anketiranih, je ocenila, da je bil izjemen in da je povozil vse druge nastopajoče. Slaba petina, če smo natančni, jih je bilo 19 odstotkov, pa je odgovorila, da se njegovega nastopa ne spomni. Samo 5 odstotkov anketirancev je podalo izjavo, da Janez Janša sploh še ni nastopal v predvolilnih soočenjih.