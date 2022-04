Kranjski jezuitski menih med domorodci

Hispanistka dr. Maja Šabec je izredna profesorica na Oddelku za romanske jezike in književnosti na Filozofski fakulteti in pobudnica nedavno izdane monografije z naslovom Marko Anton Kappus – slovenski jezuit na koncu Novega sveta, ki je izšla pri Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v zbirki Razprave FF. Kappus v našem prostoru ni neznano ime, vseeno pa ne vemo veliko, kdo dejansko je bil ta slovenski misijonar, ki je deloval med domorodnimi ljudstvi v sedanji Mehiki. Preostali avtorji publikacije, Tomaž Nabergoj, Ana Cecilia Prenz Kopušar in Igor Maver, so se z jezuitom Kappusom že ukvarjali, Šabčeva pa je svojo nišo našla v prevodih njegovih 32 španskih pisem, ki so doslej v originalnem jeziku še čakala na znanstveno obdelavo.