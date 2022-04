Škorjanec se s plesom ukvarja že od svojega petega leta, kot je dejal sam, pa se je njegovo življenje za vedno spremenilo, ko je pri 32 letih prejel povabilo v BBC-oddajo Strictly Come Dancing. »Ko sem stopil na sveta tla te oddaje, sem bil najbolj živčen v življenju. Že pred nekaj časa sem se odločil, da bo leto 2021 moje zadnje v oddaji. Šov mi je dal možnost in svobodo, da zadnjih devet let vsak konec tedna ustvarjam in se izražam pred milijoni gledalcev,« je zapisal.

Njegov odhod je potrdil tudi BBC: »V času, ko je bil v šovu, nam je dal nekaj nepozabnih trenutkov s svojimi neverjetnimi koreografijami, strastjo za ples in zlatim srcem.« Aljaž je poročen s profesionalno plesalko Janette Manrara, ki je prav tako plesala v oddaji, nato pa jo je lani zapustila, da bi sodelovala v novi oddaji Strictly Come Dancing: It Takes Two, po slovesu od šova pa že načrtuje nove razburljive podvige. Kakšne, bo razkril v prihodnosti.