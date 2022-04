Chris Rock na krilih klofute v razprodane dvorane

Komik Chris Rock, ki je skupaj z Willom Smithom te dni osvojil medijski prostor zaradi klofute, se vrača na odre, saj bo začel turnejo Ego Death World. Vstopnice za stand up nastope igralca, ki mu je Smith na podelitvi oskarjev primazal klofuto zaradi šale o njegovi ženi Jadi Pinkett Smith, se po oskarjevski noči prodajajo bolje kot kadar koli prej. Kot so javili iz TickPicka, ki prodaja vstopnice za njegove nastope, so jih v samo enem dnevu prodali več kot v celotnem mesecu prej, veliko datumov pa je že razprodanih. Will Smith in njegova žena bosta v tem času verjetno še vedno reševala kolateralno škodo zaradi udarca. Smith se je opravičil že vsem po vrsti, Jada Pinket Smith, ki ji sicer ni težko govoriti o zasebnem življenju, pa je raje molčala. Hollywoodski par ima sicer zanimiv pristop do skupnega življenja. Kot je lani razkril Will Smith, imata odprt zakon, saj sta se v nekem trenutku odločila za nemonogamno življenje. »Jada nikoli ni verjela v konvencionalni zakon. Imela je člane družine, ki so imeli nekonvencionalne zveze. Odraščala je na način, ki se je povsem razlikoval od mojega,« je povedal za revijo GQ. Prav tako pa ni imela konvencionalnih ljubimcev. Leta 2020 je tako v javnost prišla informacija o njeni aferi z 21 mlajšim prijateljem njenega sina Jadena Smitha, pevcem Augustom Alsino. »Bil sem zaljubljen vanjo. Nekega dne sem se pogovoril z njenim možem Willom in on mi je dal blagoslov,« je povedal.