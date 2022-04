Konec turneje za Foo Fighters, preiskave smrti še ne

Zasedba Foo Fighters je odpovedala nadaljevanje turneje, potem ko je pred tednom dni umrl bobnar skupine Taylor Hawkins. Petdesetletni Hawkins je umrl v hotelu v Bogoti, na večer, ko bi skupina morala nastopiti v kolumbijski prestolnici. Na turneji bi Foo Fighters morali nastopiti še v ZDA in Veliki Britaniji ter Kanadi, Avstraliji in na Novi Zelandiji. Sporočilo, ki je bilo pričakovano, so objavili na družbenih omrežjih z »veliko žalostjo«. »Žal nam je, da se ne bomo videli, kot smo načrtovali. Namesto tega si vzemimo ta čas za žalovanje, celjenje, za to, da objamemo svoje bližnje, ter za to, da cenimo vso glasbo in spomine, ki smo jih ustvarili skupaj,« so zapisali.