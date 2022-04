Rudan je doslej sodeloval v več šovih talentov. Najprej je leta 2017 tekmoval v pevskem šovu Zvijezde na televiziji RTL, kjer je prišel do finala. Potem je sledil šov Supertalent Nove TV, kjer se je prav tako uvrstil v finale. »Filip, tako sem pričakovala ta tvoj nastop, že zdaj sem tvoja oboževalka, čeprav še nimaš svoje pesmi … Ti so nova hrvaška zvezda,« je takrat dejala popularna hrvaška pevka Maja Šuput, ki je bila ena od sodnic. Na koncu pa je sodeloval še v šovu The Voice na nacionalni HRT. Prišel je v finale in osvojil drugo mesto, še večji uspeh pa je dosegel z eno od oddaj, v katerih je v duetu z Albino Grčić zapel pesem Lovely. Posnetek z njuno priredbo pesmi je na youtubu prišel že do 57 milijonov ogledov.