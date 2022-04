Španec ima v zadnjih sezonah veliko težav s poškodbami. Zaradi enake težave je izpustil že zadnji dirki v prejšnji, pred tem pa si je julija 2020 na uvodni dirki zlomil desno nadlaket in izpustil celotno sezono, v kateri je prvič svetovni prvak postal Španec Joan Mir. Marquez je imel z očesnim živcem težave že v sezoni 2011, ko je moral zaradi padca na treningu v Maleziji izpustiti zadnji dve dirki razreda moto2 v Maleziji in Valencii ter tako izgubil naslov prvaka proti Nemcu Stefanu Bradlu. Poškodba se je vlekla kar pet mesecev in ni vedel, ali bo lahko še kdaj sedel na motocikel.

»Vprašali smo šest, sedem zdravnikov, kaj menijo o poškodbi. Dejali so, da ne morejo zagotoviti, ali bom še kdaj lahko vozil motor. Takrat sem poskušal voziti motor z dvojnim vidom, a je bilo nemogoče. Po operaciji očesa sem ugotovil, da gre na bolje. Ugotovil sem, da moraš uživati v trenutku, saj nikoli ne veš, kaj bo prinesla prihodnost,« je pojasnil Marc Marquez. V naslednjih letih je doživel še nekaj hudih padcev, med katerimi izstopa tisti v Mugellu leta 2013, ko je na koncu startno-ciljne ravnine izgubil oblast nad motorjem in z več kot 300 km/h treščil v ogrado, a je ostal nepoškodovan.

Mnogi so opozarjali, da se bo zaradi agresivnega sloga vožnje zagotovo poškodoval, vendar se je dolgo ogibal poškodbam, in to kljub velikemu številu padcev, predvsem na treningih, kjer je iskal limit svoje honde. Nato je prišla prva dirka v koronski sezoni 2020 v španskem Jerezu, kjer je po začetni napaki hitro pridobival mesta in nato v ovinku štiri kroge pred koncem v preveliki želji grdo padel, medtem ko je vozil na tretjem mestu. Zlomil si je desno nadlaket, a ostal odločen, da nastopi še na drugi dirki v Jerezu teden dni kasneje. Po operaciji je na zdravniškem preizkusu pred dirko delal sklece in tako dobil dovoljenje za nastop.

Konec kariere za Marqueza?

Nastopil je le na tretjem treningu, kvalifikacije pa je zaradi bolečin in otekle roke predčasno končal na 14. mestu. Po posvetu z zdravniki nato ni začel dirke v nedeljo. Izpustil je celotno sezono 2020 in imel še dve dodatni operaciji zaradi težav z roko. Vrnil se je v naslednji sezoni in prvo zmago po 581 dneh okusil na svoji priljubljeni dirki v Nemčiji. V zaključku sezone je zmagal še na dveh zaporednih dirkah v Austini in Misanu, nato pa si na treningu motokrosa spet poškodoval očesni živec in izpustil zadnji dve dirki. Letos je sezono začel s petim mestom v Katarju, nato pa na treningu v Indoneziji doživel po njegovem mnenju najhujši padec v karieri, si spet poškodoval očesni živec in dobil dvojni vid.

Nekdanji dirkač in komentator Keith Huewen je po poškodbi dejal: »To ni kot zlomljena kost. Poškodba oči je po mojem mnenju kot poškodba možganov. Nič ne moreš narediti. Po vsakem padcu bo imel podzavesten strah pred ponovnim padcem in poškodbo. Žal se Marquez po mojem mnenju zaradi poškodb bliža koncu svoje kariere.« Ali je Marquez že odpeljal zadnjo dirko v karieri, bo pokazal čas, verjetno pa nikoli več ne bo tako dominanten kot v preteklosti, ko je med letoma 2013 in 2019 osvojil šest naslovov svetovnega prvaka v motoGP.