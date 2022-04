Miha Šest, v domačem Kamniku znan kot pobudnik ulične vadbe (street workout) in dobrotnik, ki je zbiral hrano za ljudi, potrebne pomoči, po dveh letih ni več za rešetkami pripora. Avgusta lani je bil na ljubljanskem okrožnem sodišču obsojen zaradi treh ropov. Na sodbo se je prek zagovornice Vlaste Petrucci pritožil in višje sodišče je pred kratkim po opravljeni javni seji odločilo, da jo razveljavi in odredi novo sojenje. Prav tako je Šestu nemudoma odpravilo pripor, in sicer zaradi omajane utemeljenosti suma, da je storil očitana kazniva dejanja.

Ropi, ki mu jih tožilstvo pripisuje, so se zgodili v nekaj dneh marca 2020 v Kamniku. Dvanajstega marca je prodajalka v trgovini z oblačili Nina fashion med urejanjem izložbe opazila moškega s šalom čez obraz. Ko je prišel k pultu, je z nožem v roki zahteval denar. Izročila mu je 90 evrov. Naslednji dan je moški, tokrat s kapo in ruto, udaril v Tuševi drogeriji. Dobil je 480 evrov. Sedemnajstega marca pa je možakar s smučarsko masko in kapuco čez glavo obiskal Tuš Market Veronika. Ploski del noža je pritisnil prodajalki na hrbet in jo usmeril proti blagajni. Ko mu je izročala, kar je želel (850 evrov), je prišel sodelavec, a mu ni upala povedati, kaj se dogaja. Šesta so prijeli sedem minut po ropu.

Pred leti narkoman, ki so ga droge zvlekle v kriminal in celo na rob smrti, a je vendarle zbral moč, šel v komuno in naj bi si uredil življenje, je od vsega začetka vztrajal, da ni kriv. Vendar je prvostopenjsko sodišče ocenilo, da je zadosti dokazov, ki potrjujejo prav nasprotno. Sodnica Irena Škulj Gradišar mu je za prva dva ropa izrekla po eno leto zapora, za zadnjega pa 14 mesecev. Skupaj s preklicem štirimesečne pogojne kazni je dobil tri leta in štiri mesece. Vrniti bi moral tudi domnevno nakradenih 940 evrov.

Obramba za oprostitev

Ni še natančno znano, ob kaj so se višji sodniki v prvostopenjski sodbi »spotaknili«, da so jo razveljavili. Je pa zagovornica Petruccijeva že med sojenjem opozarjala na pomanjkanje dokazov in terjala oprostilno sodbo. Pričanje trgovca iz zadnje oropane trgovine, da je ropal Šest, ki je njihov sosed in redna stranka, ter da je z njim takrat vzpostavil očesni stik, je ocenila za neverodostojno. In da te priče na posnetku nadzorne kamere ni nikjer opaziti. Poudarila je, da so šele po Šestovem trmastem vztrajanju analizirali sled DNK z vrat trgovine, za katero se je izkazalo, da ni njegova. Posnetki kamer iz prve trgovine kažejo, da je imel ropar temensko plešo, ki je Šest nima. In da so Šesta tisti čas posnele nadzorne kamere na eni od kamniških ulic. V približno istem času je tudi kupil vrednostno kartico za telefon.

Petruccijeva je opozarjala tudi na nenavadne pomanjkljivosti policijske preiskave. Šestu denimo takoj po ropu niso zasegli oblačil. Prav tako prek telefona in baznih postaj niso preverili njegovega gibanja v času kaznivih dejanj. Potem je tu še vprašanje sledi s kraja zadnjega ropa. Forenziki so ocenili, da so jih »verjetno« pustile Šestove črne športne copate puma – na petstopenjski lestvici gre za tretjo stopnjo verjetnosti, kar je za odvetnico prešibek dokaz. Obramba je tudi prepričana, da so mu superge zasegli na nezakonit način in da tega dokaza sploh ne bi smelo biti v sodnem spisu. A nič od tega okrožne sodnice ni prepričalo. Senat višjih sodnikov pa očitno je. Ali vsaj zasejalo dvom.