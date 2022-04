Če košarkarji Cedevite Olimpije v zadnjih dveh mesecih navdušujejo z igrami in rušijo vse pred seboj, je povsem drugače pri drugem slovenskem predstavniku v ligi ABA Krki. Novomeščani se po kalvariji s poškodbami v prvem delu sezone niso več sestavili, v dodatne težave pa jih je pahnil Split, ki je s četrtkovo zmago proti Megi dolenjskemu moštvu na predzadnjem mestu ušel že za tri zmage, saj ima boljši izkupiček iz medsebojnih obračunov. Ker moštvo trenerja Daliborja Damjanovića do konca rednega dela čakajo le še štirje obračuni, prvi danes proti Budućnosti, je jasno, da se zadnjemu mestu in izpadu v drugo ligo ABA, drugem po sezoni 2016/17, skorajda ne morejo več izogniti.

Slovenija bo imela tako v prihodnji sezoni lige ABA po vsej verjetnosti zgolj enega predstavnika, Cedevito Olimpijo, ki v 25., predzadnjem krogu jutri gostuje v Podgorici pri Studentskem centru. V igri je sicer še Helios. Domžalčani so se kot drugouvrščeni po rednem delu druge lige ABA prebili v končnico, ki bo med 13. in 17. aprilom v Skopju. Prvak napreduje med elitno jadransko druščino, drugi finalist pa bo to možnost iskal na dodatnih obračunih proti predzadnjemu moštvu lige ABA.

Čeprav se je zdravstvena slika pri Krki nekoliko popravila, pa jih poškodbe ne pustijo povsem pri miru. Zadnja »žrtev« je občasni reprezentant Jan Kosi. »Zmago bi posvetil Janu Kosiju, ki se je poškodoval, in čakamo na izvide, ali nam bo lahko pomagal do konca sezone,« je po zmagi proti Podčetrtku na državnem prvenstvu povedal trener Krke Dalibor Damjanović. Cedevita Olimpija bo proti Studentskemu centru želela nadaljevati izredno uspešen niz 13 zaporednih zmag v ligi ABA in evropskem pokalu ter tako v jadranskem tekmovanju ostati v boju z Budućnostjo za tretje mesto. »S to serijo zmag smo pokazali in dokazali, da smo sposobni marsičesa. Zmage proti Virtusu, Partizanu in Valencii niso majhna stvar. Za nami je izredno naporen teden, zato je bil pred Studentskim centrom poudarek predvsem na regeneraciji,« pred gostovanjem v Podgorici pravi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 25., predzadnji krog: Cibona – Igokea, danes ob 17. uri: Krka – Budućnost, ob 19. uri: Split – FMP, ob 21. uri: Partizan – Mornar, jutri ob 19. uri: S. Centar – Olimpija, ponedeljek ob 18. uri: Zadar – Mega, sreda, 20. aprila, ob 19. uri: Borac – C. zvezda.