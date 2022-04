»Pred prvo tekmo v Ljubljani sem izjavila, da ne bi bila zadovoljna z zmago z golom razlike. Zdaj imamo plus sedem, kar je super razlika, a tudi v rokometu je vse mogoče in se lahko zgodi marsikaj. Le spomnite se tekme za bronasto kolajno na SP 2017 v Franciji za moške, ko je Slovenija proti Hrvaški sredi drugega polčasa zaostajala že za osem golov, nato pa naredila čudežen preobrat in na koncu zmagala,« pred gostovanjem na Madžarskem opozarja Krimova trenerka Nataša Derepasko. Naturalizirana Slovenka ukrajinskih korenin je za prvo predstavo v Krimovem dresu pohvalila tudi ostrostrelko Ano Gros (13 golov) in Črnogorko Tatjano Brnović: »Z Grosovo smo dobili neverjetno okrepitev, predvsem pri strelih od daleč. Ana lahko sproži tudi z desetih metrov. Brnovićeva igra odlično tako v obrambi kot napadu, in to v sredini, kar je za nas ključno.«

Poleg Grosove je bila junakinja obračuna s Ferencvarošem v Stožicah srbska vratarka Jovana Risović, ki je zbrala kar 17 obramb in ustavila 41 odstotkov madžarskih strelov na svoja vrata. »Imamo visoko prednost, a še zlasti v ženskem rokometu se lahko takšna razlika hitro stopi. Tega Ferencvarošu ne smemo dovoliti. Pozabiti moramo na rezultat iz Ljubljane in se zavedati, da bo na Madžarskem povsem nova in drugačna zgodba. Ne smemo razmišljati o tem, da lahko izgubimo s štirimi, petimi, šestimi goli, ampak moramo igrati na zmago. Igrati moramo na polno od prve do zadnje minute in le takšen pristop nam lahko prinese končni uspeh,« se zaveda 28-letna Jovana Risović, ki je v Ljubljano prišla leta 2020 iz hrvaške Podravke, nedavno pa je s Krimom podaljšala pogodbo še za eno sezono.

Dvorana Erd Arena v predmestju Budimpešte je znana tudi po glasnih Ferencvaroševih navijačih, ki naj bi bili dodaten domači adut v lovu na minus sedem iz Ljubljane in napredovanje v četrtfinale. »Kar se mene tiče, uživam v igranju v polni in bučni dvorani. Takšna zadeva te lahko v igri še dodatno dvigne. V naši ekipi je pred povratnim dvobojem sicer nekaj napetosti in živčnosti, a v pozitivnem smislu. Imamo lepo priložnost za uvrstitev med najboljših osem ekip v Evropi, ki jo moramo tudi izkoristiti,« dodaja Risovićeva, ki je pred prihodom v Podravko igrala tudi za madžarski klub Kecskemeti.

Odločen napad na še en Ferencvarošev skalp napoveduje tudi Tjaša Stanko, strelka petih golov iz šestih strelov za Krim prejšnjo soboto v Ljubljani. »Zdaj ni prostora za kalkulacije in računanje – na Madžarsko ne gremo branit plus sedem, ampak še po eno zmago, ki nam bo dokončno prinesla četrtfinale. Želim, da odpravimo nekatere naše napake iz Stožic in še nadgradimo svojo igro, saj imamo veliko prostora za napredek,« je prepričana Tjaša Stanko, ki komaj čaka na igranje v polni in glasni dvorani Erd Arena. Poleg številnih Krimovih navijačev in sponzorjev si bosta tekmo v živo ogledala tudi predsednik RZS Franjo Bobinac in ljubljanski župan Zoran Janković, za katerega bo to prvo evropsko gostovanje s Krimom po več kot 15 letih.