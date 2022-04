Je Ukrajincem uspelo napasti rusko obmejno mesto Belgorod, severno od Harkiva, je bilo včeraj glavno vprašanje, na katerega v Kijevu niso dali jasnega odgovora, medtem ko so v Moskvi trdili, da so ukrajinski helikopterji raketirali skladišče goriva v tem obmejnem mestu. Raketni napad helikopterjev so zaznale tudi nadzorne kamere v mestu. V Kremlju so ocenili, da napad ne bo pomagal prizadevanjem na mirovnih pogajanjih. Na ukrajinskem obrambnem ministrstvu pa so dejali, da o incidentu nimajo podatkov, oziroma navedb o napadu ukrajinskih sil na Belgorod niso hoteli ne potrditi ne zanikati. Mirovna pogajanja so se sicer nadaljevala po videokonferenci.

Manjše evakuacije

Medtem ko so se ruske sile še naprej umikale iz okolice Kijeva, po navedbah ukrajinskih oblasti pa sta na severu in vzhodu prestolnice divjali še ostri bitki, se je umik ruskih sil začel tudi iz okolice Černigiva na severu države. V Kijev je sicer včeraj na obisk podpore prispela predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Evakuacijski konvoj avtobusov Rdečega križa in zasebnih vozil so čakali v obleganem Mariupolju, kjer so se dogovorili za prekinitev spopadov. Rusija konvoju ni dovolila dostave humanitarnih potrebščin v mesto. Tamkajšnji župan je vse prebivalce pozval, naj zapustijo mesto. Včeraj jih je bilo iz bližnjega Berdjanska evakuiranih približno 2000, 500 ljudi pa je s humanitarnim konvojem na varno prispelo tudi iz zasedenega mesta Melitopol.

EU upa na pomoč Kitajske

Evropska unija je na včerajšnjem vrhu s Kitajsko Peking posvarila, naj nikakor ne pomaga Rusiji v vojni proti Ukrajini. To bi namreč škodovalo kitajskemu ugledu v Evropi, je po pogovorih s kitajskim premierjem Li Keqiangom in predsednikom države Xi Jinpingom dejala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Tokratni vrh s Kitajsko ni bil navaden vrh. Čeprav sta von der Leynova in predsednik evropskega sveta Charles Michel načela številna vprašanja kitajskih kršitev človekovih pravic, razgradnjo sistema demokracije v Hongkongu, gospodarske pritiske na Litvo in seveda tudi vprašanje Tajvana, je bilo ključno sporočilo strateškemu tekmecu in velikemu gospodarskemu partnerju EU namenjeno predvsem nevpletanju v vojno v Ukrajini.

Še med pogovori so državni mediji prenesli Xijeve izjave na vrhu, po katerih sodeč si kitajski predsednik želi, da bi Evropa in Kitajska pogosteje komunicirali o dvostranskih zadevah in svetovnem miru. Zaželel si je, da bi Evropa neodvisno gledala na Kitajsko, hkrati pa je zagotovil, da si Kitajska po svoje prizadeva za mir v Ukrajini. Po besedah Michela naj bi se EU in Kitajska strinjali, da vojna v Ukrajini pomeni grožnjo svetovnemu miru in gospodarstvu. EU bo še naprej pozorno spremljala, ali bo Kitajska vojaško ali gospodarsko pomagala Rusiji, je še napovedal Michel in dodal, da bi vsakršno pomoč Kitajske za zaustavitev vojne pozdravili Evropa in tudi mednarodna skupnost.

Kot je ocenila strokovnjakinja za Kitajsko pri mislišču Evropski svet za zunanje odnose (ECFR) Janka Oertel, je bil vrh daleč od običajnega, sistemsko rivalstvo med EU in Kitajsko pa postaja nova realnost. Po njenih besedah je vodstvo EU zelo jasno izrazilo svoja stališča in pričakovanja do Kitajske tako glede politike do vojne v Ukrajini kot tudi glede diskriminatornih praks do Litve. »Toda zdi se, da niso dobili pomembnejšega odgovora oziroma zagotovil Pekinga. Dejstvo, da so bila stališča Xi Jinpinga objavljena v državnih medijih na polovici vrha, kaže na omejeno pripravljenost za pravi dialog,« meni Oertlova in dodaja, da bo prihodnost odnosov med EU in Kitajsko v precejšnji meri določala prav kitajska politika do vojne v Ukrajini. »Če bo Kitajska spodkopala sankcijski režim, bodo posledice. To zdaj ne bi moglo biti jasneje,« je dodala.