Saj so vas opozorili!

Nekemu premetenemu šaljivcu, no mirno bi ga lahko označili tudi za nepridiprava, je uspelo v obtok spraviti nekaj ponarejenih bankovcev za 20 evrov. Zdaj bojda krožijo nekje na Gorenjskem, saj so nas na ta pojav opozorili s Policijske uprave Kranj. In kaj naj bi bilo pri tem tako zanimivega? Ja, na bankovcih z velikimi tiskanimi črkami piše, da ne gre za pravi denar in da gre zgolj za rekvizit. Napis »THIS IS NOT LEGAL!« bi pravzaprav moral preprečiti nadaljnje širjenje ponarejenega denarja, pa ga očitno ni. V opravičilo vsem, ki so opozorilo spregledali so na kranjski policiji zapisali, da se napis lahko zelo hitro spregleda, ker sicer da bankovec izgleda kot čisto pravi. Previdno z gotovino, torej.

Goljufi si izmislijo vse mogoče

Prejšnji teden smo že poročali o tem, kako je nekdo od nekoga kupil mobilni telefon, ga tudi plačal, potem pa ugotovil, da ni kupil nič drugega kot navadno - opeko. Hja, se zgodi. Domišljija goljufov nima meja, naivnežev ali pa zgolj neprevidnežev, ki jim nasedajo, pa nikoli ne zmanjka. Naslednji primer prihaja iz notranjskih logov. Oškodovanka se je namreč pojavila na postojnski policijski postaji in naznanila goljufa, ki jo je opeharil pri nakupu avtomobila. Namreč, gospa se je dogovorila z nekom iz Grosuplja, da bo od nje kupil avto. Kupec se je usedel v avto in ji rekel, da mora zamenjati bankovce. Kaj? Ali ni imel drobiža? Je gospa želela avto prodati za 3.999,90 evra? No, kakorkoli že, možak se je odpeljal, nazaj pa se, uganili ste, ni več pripeljal. Zgodba se je končala bolj srečna, kot tista z opeko namesto mobilnika. Policisti so goljufa našli. Ali je imel pri sebi kaj drobiža, pa niso poročali.

Na koncu je po zraku letelo kamenje

Jasno je le to, da se je zgodilo v naselju Črenšovci v Prekmurju. Vsemu ostalemu pa boste nekoliko težje sledili. Takole gre zgodba, kot so nam jo posredovali policisti. Če bi nam jo kdo drug, bi bila precej drugačna, v to ste lahko prepričani. Ob devetih zvečer sta se zaletela dva voznika z avtomobili. Povzročitelj, ki se je počil zaradi prekratke varnostne razdalje, je pobegnil. A so ga policisti izsledili. No, že med začel na policiste kričati, jih žaliti in jim groziti. Na koncu je v njih zalučal kamenje, kar je bila pika na i, da so ga vendarle zbili na tla in ga obvladali. Zdaj pa še malo o nesreči: oba avta sta bila neregistrirana, oba voznika seveda brez vozniških dovoljenj in oba bosta dobila na dom nekaj položnic. Ah, ja in tisti neznani občan s kamenjem tudi.

V avto policije vrgel telefon

Verjetno so zelo debelo pogledali šentjernejski policisti, ko so oni dan ustavili družinico na potepu. Mama je bila srborita, ata je bil pijan, šest otrok pa je zadaj sedelo nepripetih. Ata je kakopak motil policijski postopek, na koncu pa v policijski avto vrgel telefon. Ni čisto jasno, kaj za božjo voljo mu je naredil telefon, saj je vsakomur jasno, da v »boju« z marico ni imel šans za preživetje. Telefon, namreč. Vse se je potem končalo s plačilnim nalogom za voznico zaradi prometnih prekrškov in kazensko ovadbo za ata zaradi preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

S pivom po glavi

Na sodišču in s kaznijo se je končala zveza dolgoletnih partnerk Jane in Ane, katerih dramatičen razhod je vseboval kričanje, razbite kozarce in pot v bolnišnico. Incident se je v kavarni sredi Zagreba odvil avgusta lani. Dobili sta se, da se pogovorita o njunem odnosu, da bi besede lažje tekle, pa naročili pivo z dvema kozarcema, piše v sodbi. Ko je Jana svojemu dekletu povedala, da jo po osmih letih zapušča, Ana tega ni najbolje sprejela in jo je s pivom polila po glavi. Jana ji ni ostala dolžna, tudi ona jo je zalila, potem pa s kozarcem še tako močno trčila v njenega, da sta se obe porezali in začeli krvaveti. Jana se je na sodišču pokesala. Ker je bila čustvena navezano nanjo, jo je prizadelo in razburilo, da ji je Ana očitala druženje z nekdanjim možem. Opravičila se je. Ana je sicer predstavila malce drugačno zgodbo – Jani je že večkrat pojasnila, da je njune zveze konec, ona pa se s tem ni mogla sprijazniti. Tisti dan sta šli na »prijateljski« pomenek, ki pa se je sprevrgel v nasilje. Ano je lastnik kavarne zaradi hitre izgube krvi odpeljal v bolnišnico. Zaradi kršenja javnega reda in miru mora Jana plačati 124 evrov, Ana pa 25 evrov kazni.