Policisti identificirali pokojnika, ki so ju našli ob klifu pri Strunjanu

Policisti so ugotovili identiteti ženske in moškega, ki so ju 19. marca mrtva našli na obali v Izoli, pod klifom med Belimi skalami in rtom Ronek. Gre za 35 let staro žensko in 39-letnega moškega, prebivala sta na območju Ljubljane, oba sta bila državljana Slovenije, so sporočili s Policijske uprave Koper. Kot so s Policijske uprave Koper sporočili po tistem, ko so trupli našli, je zdravnica ugotovila, da sta umrla zaradi utopitve in za oba odredila sanitarno obdukcijo. Njuna identiteta kljub številnim poizvedovanjem, tudi pri tujih varnostnih organih, nekaj časa ni bil znana, zato so koprski policiji za pomoč zaprosili javnost. sta