Zadnja pika: Superjunak

Najdaljši polet v Planici je letos z 249,5 metra uspel Anžetu Semeniču. Figo! Vidite, ko nasedate levičarski propagandi, ki vam jo ponujajo javni zavod RTV SLO in vsi, kako se že reče, »mainstream« mediji v državi, ki jih vse po vrsti obvladuje murgelsko podzemlje. Ja, ja, še veliko dela čaka nove oblastnike na Kolodvorski, da bodo enkrat za vselej opravili z levičarsko zalego in slovenskemu občestvu končno začeli sporočati pravo resnico. In predvsem, da bodo nehali s to stalno prakso zamolčevanja dejstev. Kajti še bolj kot to, da vam lažejo, boli, da vam marsikaj prikrivajo, namenoma torej zamolčijo. Tako je bilo tudi z letošnjo Planico, ko so vam prodajali zgodbo o letečih orlih, ko pa nihče, ampak res prav nihče od njih ni preletel magične meje 250 metrov, kaj šele, da bi doskočil pri novem svetovnem rekordu. Kar seveda ni res.