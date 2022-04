Tista klofuta

Da je z oskarji nekaj narobe, je bilo znano že dolgo pred ponedeljkovo podelitvijo. In znano je bilo že dolgo pred sobotno filmsko oddajo Posebni dodatki na tretjem programu hrvaške nacionalne televizije HRT, ki je bila tokrat posvečena oskarjem. Medtem ko so trije filmski poznavalci razpravljali o letošnjih nominirancih in favoritih ter preteklih poražencih, ki bi si zaslužili oskarja za najboljši film ali vsaj režijo, je kolegica, ki jo (dobri) filmi sicer zanimajo, raje brskala po spletu in brala o karakteristikah digitalnih inverterjev hladilnikov. Z oskarji je res nekaj hudo narobe, še huje pa je, da nikogar več ne zanimajo. Oziroma ne zanimajo nikogar več, ki ga zanima dober film.