Zgoščevanje mesta

Od vseh odprtih vprašanj urbanističnega razvoja Ljubljane naj bi bilo najbolj sporno zgoščevanje mesta. Proti temu so usmerjene ostre kritike več civilnih iniciativ, ki jih na zborih in v medijih podpira tudi strokovna javnost. Še posebej sporne naj bi bile točkovne vzidave pretiranega zgoščevanja mesta, zaradi katerega se slabšajo pogoji za življenje in bivanje v mestu. Razloga za takšen odpor sta zagotovo običajen strah pred spremembami »na mojem dvorišču« in nepoznavanje ali nepriznavanje ciljev trajnostne preobrazbe mesta. Je pa po drugi strani upravičena zaskrbljenost javnosti, da procesov tako intenzivnega zgoščevanja zazidave z nastavljanjem preohlapnih urbanističnih instrumentov ne obvladujemo.