Andrej Gnezda, okoljevarstvenik: Politika nas glede okolja nenehno zavaja

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, deluje že 27 let in je tudi koordinatorka mreže nevladnih organizacij s področja trajnostnega razvoja Plan B za Slovenijo. Andrej Gnezda se posveča predvsem mednarodnim trgovinskim sporazumom, zeleni proračunski reformi, nizkoogljičnemu gospodarstvu in trajnostnim politikam. Ljudje, ki so advokati propadajočega okolja v boju z vsemogočnim kapitalom in ignorantsko politiko v času napredujočih podnebnih sprememb ter zdaj še ukrajinske vojne, morajo razviti neko posebno odpornost proti obupu. Andrej Gnezda je glede možnosti za izboljšave celo optimističen, glede politike, ki bi edina lahko zaustavila propadanje, pa mukoma išče besede.