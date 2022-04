Na razprodaji je skoraj vse, po diskontnih cenah

Do volitev je še nekaj tednov, a nenaden izbruh vojne v Ukrajini utegne v ospredje predvolilnih razprav potisniti povsem druge teme od tistih, o katerih bi bilo pred temi morda prelomnimi volitvami treba govoriti. Pandemija se je čez noč umaknila s horizonta, a politična kontaminacija javnega prostora in razdejanje v institucijah javnega sektorja (JS) ostajata. Državna politika je povsem izvotljena, idejno, kadrovsko in moralno/etično kompromitirana. Sprašujemo se, ali gre lahko še nižje. Vladna koalicija se obnaša kot stečajna upraviteljica v trgovini, ki aprila zapira vrata. Zdi se, da je na razprodaji skoraj vse, po diskontnih cenah: državno premoženje, poslanski stolčki, dobro plačane službe in pozicije v upravah državnih podjetij ter javnih zavodov. Naredili so vse, da bi bila »stečajna masa«, prepuščena naslednikom, čim nižja. Pri nas vlada že nekaj časa izvaja svojo kadrovsko »evakuacijo«. Treba je poskrbeti za svoje strankarske kadre, posebno tiste, ki so bili zaposleni na zaupanje ministra (in jim po zakonu delovno razmerje poteče z iztekom mandata), in zasesti ključne pozicije. Dogajajo se vratolomni karierni preskoki. Mnogi, ki so bili še do nedavnega referenti v lokalnih okoljih, čez noč postajajo direktorji, člani uprav in nadzornih svetov pomembnih državnih podjetij. Druge se seli na malo manj izpostavljena, a dobro plačana mesta s trajno zaposlitvijo v javni upravi, kjer bodo mirno počakali, da njihovi ponovno pridejo na oblast. Strankarska izkaznica z lahkoto nadomesti pomanjkanje primerne izobrazbe in/ali izkušenj.