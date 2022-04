Volitve v Srbiji: Resnica je napisana na zidu

Mir. Stabilnost. Vučić. To je slogan, ki je postal tako rekoč zaščitni znak predvolilnega obdobja v Srbiji. Ta konec tedna ima okoli šest milijonov volilcev pravico, da glasuje na predsedniških, parlamentarnih in lokalnih volitvah. Kar zadeva predsedniške volitve, je edini oziroma edini pravi favorit Aleksandar Vučić, ki je pred petimi leti že v prvem krogu osvojil več kot 50 odstotkov glasov in postal predsednik. To pomeni, da se bo v največji možni meri nadaljeval populistični trend vladanja s kombinacijo trde roke in ponavljanja klišejev o evropski integraciji, miru ter miroljubni koeksistenci v regiji. Tako kot je ob nedavnem obisku Kragujevca, kjer je nekoč obstajala velika industrija orožja in avtomobilov, vso stvar opredelil Gerhard Schröder, nekdanji nemški kancler. »V času Vučićevega vladanja je zahodni Balkan postal območje stabilnosti, velikih investiciji in razvoja, zato sem vesel, da sem tukaj,« je dejal današnji lobist, član uprave Rosnefta in nadzornega odbora Gazproma. Seveda takšna izjava nima veliko skupnega z dejanskim stanjem glede političnih odnosov v regiji, a kdo sploh še razmišlja na ta način. Pomembno je, da se medijsko pokrije volilno telo, opazovalcem s strani pa je treba dati vedeti, da je Vučić edina prava rešitev.