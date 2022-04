Goran Vojnović: Čas za oddih

Res ne vem, kolikokrat sem se v zadnjih desetih letih povzpel na Ljubljanski grad in z grajskega griča pogledal dol na Ljubljano, preden sem prejšnji teden prvič zagledal minaret ljubljanske džamije. Leta in leta se je ta tenek bel steber, stisnjen med okoliške stavbe, izmikal mojemu pogledu. Ta je neštetokrat zakrožil po Ljubljani, a minareta ni uzrl. In ko sem ga zdaj gledal, tako neznatnega in skoraj nevidnega, sem pomislil, da se ljubljanska džamija in njen minaret vsa ta leta nista skrivala pred menoj le tu, na Ljubljanskem gradu, temveč povsod. Doslej sem namreč džamijo med svojimi ljubljanskimi potepanji uzrl le nekajkrat, pa še takrat je običajno le za hip pokukala izza vogala.