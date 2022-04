Kakšno vest ima von Papen?

»Elektro oligarh« zagotovo ni domislica, ki bi se porodila v glavi Aleša Hojsa. Take vrste domislice, ki se lansirajo v politični tekmi, pač zahtevajo nekaj več viharjenja v možganih, zato je avtorske pravice za njo treba pripisati Hojsovemu šefu Janezu Janši, ki je v preteklosti za enake potrebe že proizvedel mnoge uspešne in po malem celo duhovite politične klevete in etikete. »Krjavlji«, »trenirkarji«, »kaviar socialisti«, »prestitutke« imajo skupnega avtorja, ki se je ravno takrat, ko je Hojs v predvolilnem soočenju na Pop TV promoviral njegov najnovejši izdelek, v Zagrebu s kolegom Plenkovićem dogovarjal za dodatne dobave energije Sloveniji preko naše južne sosede. Kaj je več vredno: to, da premier v nekem njemu neprijaznem studiu, ki ga (še) ne kontrolira, zapravlja čas z elektro oligarhi à la Golob in kaviar socialisti à la Fajon, ali to, da tudi za ceno poraza na volitvah Sloveniji zagotovi dodatne enote plina in elektrike?