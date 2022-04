Irene Bangwell poskuša s svojo posebno šolo otroke vendarle zvabiti v šolske klopi in jim zagotoviti znanje iz matematike, znanosti ali inženirstva, tako da bi ob pridobljeni izobrazbi in zasledovanju svojih ciljev slednjič lahko še naprej pomagali staršem in se uspeli izviti iz oklepa revščine.

Ustanovila je posebno šolo, ki se financira z donatorskimi sredstvi, starši otrok pa prispevajo le simbolično šolnino – okoli štiri evre na mesec. Oskrbijo jih z učbeniki, šolsko prehrano in šolskimi uniformami, srkanje znanja in voljo za učenje pa morajo otroci s seboj prinesti sami. Zamisel za takšno šolo za otroke iz revnih družin se ji je porodila pred osmimi leti, ko je morala svojega otroka odpeljati v bolnišnico, kjer je izvedela, da je med čistilkami tudi mlada deklica, ki tako služi denar za svojo družino. Zaenkrat je ustanovila zgolj eno šolo v Abudži, v kateri je sedaj že več kot osemdeset otrok, ki se v različnih delavnicah učijo znanstvenih ved. Tem posvečajo tri četrtine šolskega kurikuluma. Da vsak od učencev uspešno zaključi šolanje, pa mora izumiti prototip neke uporabne stvari, ki jo bo lahko uporabljal še po šolanju. 12-letna Faridat Bakare je ena izmed šolarjev, ki v šoli poskuša pridobiti znanje, da bi postala električna inženirka. Ker jo zanima robotika in delo s solarnimi celicami tako ne preseneča, da je že izdelala prototip avta iz lepenke, ki vozi s sončno energijo. Po poročanju tiskovne agencije Reuters velike upe vanjo polaga tudi njena mama Fausat Bakare, ki upa, da bo hčerka s svojo izobrazbo uspela zaključiti trpljenje celotne družine.