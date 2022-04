Za nogometne navdušenke v Iranu je bila to majhna simbolična zmaga. Ko je leta 2019 prvih 4000 žensk spremljalo kvalifikacijsko tekmo državne reprezentance za svetovno prvenstvo s Kambodžo, ki jo je iranska enajsterica z igrišča pometla s 14:0, je bila visoka zmaga v najbolj pomembni obstranski zadevi na svetu takrat res postranska. Toda dolgo ženske niso mogle uživati na nogometnih tekmah.

Po prepovedi obiskovanja tekem za vse gledalce se je prepoved udeležbe gledalcev na tekmah sprostila še lani. Ponovno so smele na kvalifikacijsko tekmo z Južno Korejo na teheranski stadion Azadi vstopiti lanske jeseni. Ta teden je iranska nogometna reprezentanca imela še eno tekmo, a ne na nacionalnem štadionu v Teheranu, temveč v Mašadu, skrajno konservativnem in versko pomembnem kraju na severovzhodu države. Kljub temu se je za ženske v predprodaji znašlo 2000 vstopnic, ki so vse pošle. Toda ženske slednjič ob petkrat večjem številu moških gledalcev niso smele sesti na tribune nogometnega stadiona Reza. Mestne oblasti Mašada so se zoperstavile zahtevam državnih oblasti in žensk niso spustile na ogled tekme, ki jo je državna reprezentanca dobila z 2:0. Ženske so pred stadionom še dolgo protestirale z visoko dvignjenimi rokami v zrak, v katerih so držale kupljene vstopnice. Varnostne sile so jih razgnale s pršenjem solzivca. Da ženske niso smele na tekmo, so kritizirali tudi nekateri člani nogometne reprezentance s kapitanom Alirezo Jahanbakšem na čelu.