Na ruskih ulicah se na najrazličnejših protestih ta veteranka ljudskega upora nahaja že dvajset let, vse od tragedije z ruskimi talci v moskovskem gledališču leta 2002. Demonstrirala je proti najrazličnejšim vojnam in konfliktom, tudi vojni v Iraku. Njeno skromno stanovanje je podobno umetniški galeriji, saj so na stenah razstavljeni vsi plakati njenih protestniških udejstvovanj v zadnjih letih. Večkrat je bila že priprta in občasno se je začela spraševati, ali ji je tega še treba. A vedno znova so jo drugi ljudje spodbudili, naj nadaljuje, saj jim s svojo neumornostjo daje upanja. Učiteljica umetnostnih ved plakate proti vojni v Ukrajini sama pripravlja v svojem stanovanju. »Matere, ne pošiljajte svojih otrok v vojno!«, »To je Putinova vojna, ne želimo umirati zanjo!«, »Če odložite orožje boste pravi junaki,« je le nekaj izmed mnogih napisov, s katerimi je v minulem mesecu opremila protestne plakate in se podala na santpetersburške ulice. V začetku marca, ko se je hitro po začetku vojne na ruske ulice zgrnilo še največ protestnikov, je bila med aretiranimi protestniki tudi Osipova. Tudi tokrat so jo nekateri ljudje na ulici obtoževali, da protestira zaradi denarja in je plačanka. Toda Osipova pravi, da nikoli ne bi vzela niti enega samega rublja, njenih prepričanj pa ni možno kupiti.