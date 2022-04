Predavanja za motoriste ob začetku sezone

Policijska uprava Ljubljana pred začetkom motoristične sezone v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa (AVP) in nekaterimi občinami organizira brezplačna predavanja za motoriste, mlade voznike, kakor tudi druge udeležence v prometu. Projekt sicer izvajajo že deset let za dijake srednjih šol. »Slušatelji so večkrat poudarili, da bi morali predavanje poslušati ne le mladostniki, ampak sleherni udeleženec v prometu,« je povedal Tomaž Tomaževic iz PU Ljubljana, ki bo predavanja vodil. Trajala bodo od 45 minut do ene ure. Tomaževic pa bo predstavil osebne zgodbe o prometnih nesrečah, v katerih je bil posredno ali neposredno udeležen ali pa jih je obravnaval kot policist. Prvo predavanje bo prihodnji ponedeljek na Vrhniki, sledili bodo še Medvode, Grosuplje, Zagorje, Ribnica, Cerknica, Kamnik in Ljubljana. Več najdete na spletnih straneh policije, potrebna pa je predhodna prijava na elektronski naslov predavanja_nesrece@policija.si.