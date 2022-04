To pa sploh še ni bilo vse. Osumljencema so zasegli še pištolo, strelivo, računalniško opremo, opremo za predelavo in prodajo drog ter gotovino, za katero sumijo, da izhaja iz prodaje. »V hišnih preiskavah je bilo najdenih in zaseženih devet koles in motorno kolo, za katera se še preverja lastništvo, sumi pa se da, izvirajo iz kaznivih dejanj,« so še sporočili s PU Ljubljana. Po domače - najdena roba je bila po vsej verjetnosti ukradena. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami in drugih kaznivih dejanj s področja zoper premoženje.