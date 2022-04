Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, so v preiskavah zasegli tudi pištolo, strelivo, računalniško opremo, opremo za predelavo in prodajo drog ter gotovino, za katero sumijo, da je bila pridobljena s prodajo drug.

V hišnih preiskavah so poleg navedenega našli devet koles in motorno kolo. Pri vseh lastništvo še preverjajo, ob tem pa sumijo, da so bila pridobljena na kazniv način.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi sumov kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami in drugih kaznivih dejanj s področja premoženje. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so napovedali na PU Ljubljana.