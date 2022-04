»Že dolgo se borim z duševnimi in čustvenimi težavami, da grem naprej, je zame velik napor. A moram se boriti še naprej, še veliko je treba narediti in doseči v življenju,« je objavil Hamilton v zgodbi na Instagramu.

Hamilton ob tem ni navedel konkretnih okoliščin, je pa nagovoril svojih 27,4 milijona sledilcev in jih opogumil, da so takšna težka čustva legitimna in jih opogumil, da niso sami in da lahko skupaj prebrodimo težave. Pri čemer je zelo pomembna hvaležnost, je še zapisal.

S športnega vidika je imel sedemkratni svetovni prvak doslej naporno sezono. Po spremembi tekmovalnih pravil v formuli 1 je Hamilton ta čas šele peti na lestvici voznikov svetovnega prvenstva.