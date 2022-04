V rudniku Soko v srbskem mestu Aleksinac je ob peti uri zjutraj v eksploziji metana umrlo osem rudarjev, še 20 jih je bilo lažje ranjenih, je potrdil direktor zdravstvenega doma Rodoljub Živadinović. Po eksploziji se je del rudnika porušil, v njem pa je ostalo ujetih nekaj rudarjev. Koliko, ni natančno znano.

»Odpovedali smo vse nenujne operacije, paciente smo poslali domov in pripravili prostor za poškodovane. Trenutno nam kapacitet ne primanjkuje,« je zagotovil direktor bolnišnice v Aleksincu Goran Vidić. »Gre za težko situacijo, pred vrati imamo družinske člane, ljudje so vznemirjeni. To ni prva taka nesreča,« je dodal.

Srbski Blic poroča, da je Soko prav zaradi metana eden najnevarnejših rudnikov v državi ter da je v njem življenje izgubilo že na desetine ljudi. Metan je namreč zahrbten plin, brez vonja in barve, obenem pa vnetljiv in eksploziven. Leta 1974 je v istem rudniku umrlo petnajst rudarjev, leto kasneje pet, najbolj črno pa je bilo leto 1998 z 29 smrtnimi žrtvami in 27 ranjenimi.