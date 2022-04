V rednem delu sta za goste zadela Alex Iaffalo in Viktor Arvidsson, zmaga pa je kralje popeljala na drugo mesto s petimi točkami zaostanka za vodilno ekipo pacifiške skupine, Calgaryjem (89 točk). Plameni imajo do konca rednega dela še tri tekme.

Edini uspešen izvajalec kazenskega strela je bil napadalec kraljev Andersson, ki je vendarle ugnal vratarja Calgaryja Jacoba Markstroma.

Kopitar je odigral 20:49 minute tekme in v tem času proti vratom tekmeca sprožil tri strele.

V zahodni konferenci je Calgary drugi, Los Angeles pa je na četrtem mestu tega dela lige NHL.

Kralji in plameni se bodo med seboj še enkrat pomerili v ponedeljek v Los Angelesu. Še prej pa kralje že v soboto čaka gostovanje pri Winnipeg Jets.

Trener kraljev Todd McLellan je žarel od navdušenja ob veliki zmagi hokejistov iz mesta angelov. »Igramo na hlape, nekdo me je prej vprašal o srcu ekipe. Pri tovrstnih zmagah srce postaja vedno večje in močnejše.«

Šlo je za eno najbolj težko prigaranih zmag. »So peklenska ekipa, veliko stvari delajo dobro in se ne predajajo. Preizkušajo vas povsod na ledu, a smo naredili stvari, ki smo jih morali narediti, in Cal je naredil, kar je moral narediti. Dobili bomo 'grde zmage', vzeli bomo zmage dobrim ekipam, v tem letnem času bomo vzeli vse, kar lahko dobimo. Veseli smo, da imamo točke lepo pospravljene na našem računu,« je bil za LA Kings Insider navdušen strateg kraljev.

Eden od junakov je bil zanesljivo vratar Petersen, ki je po koncu rednega dela zaustavil tri kazenske strele Calgaryja za svojo 19. zmago v tej sezoni. »Nočem izdati nobene svoje skrivnosti, gre samo za potrpežljivost. Spremljate različne fante, ki so izbrani za izvajalce kazenskih strelov in upate, da imate vsaj približno predstavo o tem, kaj bodo počeli. Samo prebrati morate in se odzvati ter upati, da se boste postavili na pravo stran,« je razkril vratar kraljev.

Jonathan Huberdeau je z 71. doseženo asistenco v sezoni postavil rekord lige NHL, ki velja za igralce na levem krilu. Joe Juneau je imel 70 podaj za Boston Bruins v letih 1992/93.

Florida Panthers so na domačem ledu premagali Chicago Blackhawks s 4:0. Florida ima že 98 točk, štiri manj od najboljše zasedbe lige NHL Colorado Avalanche, ki vodi v zahodni konferenci. Na vrhu vzhodne konference je Florida po točkah izenačena s Carolina Hurricanes.

»Kul trenutek,« je rekel Huberdeau: »Brez ekipe tega ne bi mogel doseči. Tega sem se zavedal na družbenih omrežjih, a nisem razmišljal o tem. Kar tako naprej, nabiraj podaje.«

Auston Matthews je dosegel svoj 50. gol v sezoni za Toronto Maple Leafs ob zmagi proti Winnipeg Jets s 7:3 v Scotiabank Areni v Torontu.

»To mi veliko pomeni,« je dejal Matthews. »Bilo je precej posebno, saj sem zadel doma. Energija in vzdušje nocoj sta bila precej posebna. Kot sem že rekel, imam res srečo, da igram z nekaj neverjetnimi igralci in nekaj zelo dobrimi ekipami,« je bil ponosen.

Matthews zdaj vodi v razvrstitvi strelcev lige NHL za en gol pred napadalcem Edmonton Oilers Leonom Draisaitlom.