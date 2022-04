»Vemo, da se umikajo z območij, kjer jih premagujemo in se osredotočajo na druga, ki so zelo pomembna in kjer je lahko za nas težje,« je povedal Zelenski v svojem nočnem videonagovoru. »V Donbasu in Mariupolju, v smeri Harkova se kopiči ruska vojska za morebitne napade, silovite napade,« je dodal.

Je pa Zelenski v nagovoru sporočil še, da je odpustil dva višja predstavnika ukrajinske obveščevalne agencije, saj da sta izdajalca. »Nimam se časa ukvarjati z izdajalci, ampak sčasoma bodo vsi kaznovani,« je dodal.

Da Rusija premešča svoje sile, trdijo tudi v Washingtonu in v zvezi Nato, kjer prav tako opozarjajo na kopičenje sil na vzhodu. Podobno je ukrajinski generalštab sporočil, da Rusija poskuša vzpostaviti upravno strukturo na zasedenih območjih na vzhodu in jugu države.

Mesto Mariupolj na jugu Ukrajine je eno od strateško bolj pomembnih mest, ki jih želi Rusija zavzeti, da bi lahko tako vzpostavila kopensko povezavo med priključenim polotokom Krim in zavzetimi območji na vzhodu Ukrajine. Iz uničenega mesta naj bi danes rešili preostale civiliste. Prejšnji poskusi evakuacije so propadli, naj bi pa Rusija danes dovolila izvedbo humanitarnih koridorjev, ki jih bo organiziral Mednarodni odbor Rdečega križa (ICRC). Z več deset avtobusi naj bi rešili civiliste na varno v Zaporožje, obenem pa želijo na območje mesta spraviti tovornjake s humanitarno pomočjo.

Da bodo danes koridorji odprti, so potrdili tudi v ruskem obrambnem ministrstvu. Odprli naj bi se ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. po srednjeevropskem času).

Drugod po državi pa naj bi ukrajinska vojska beležila uspehe. V zadnjih nekaj dnevih naj bi osvobodila enajst krajev na območju Hersona. Uspelo jim je zavzeti tudi rusko vojaško opremo, med drugim tank. Tudi na širšem območju Kijeva ruski vojski ni uspelo prevzeti novih območij, razmere pa se izboljšujejo. Tako naj bi jim v prestolnici uspelo znova vzpostaviti civilno infrastrukturo, delujejo tudi storitvene dejavnosti in trgovine.

Še naprej pa je pod močnim obstreljevanjem vzhodni Harkov. Ruske sile naj bi bile neuspešne še na območju Mikolajiva. Navedbe ukrajinskega generalštaba sicer ni možno neodvisno preveriti, opozarja nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinska vojska pa naj bi medtem napadla skladišče nafte v ruskem mestu Belgorod, okoli 30 kilometrov od meje z Ukrajino. Regionalni guverner trdi, da so ukrajinski helikopterji napadli skladišče, kjer sedaj gori. V napadu naj bi bile ranjeni dve osebi. Ukrajina sicer ni prevzela odgovornosti za napad, poroča britanski BBC.

Predsednica Evropskega parlamenta na poti v Kijev

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je včeraj zvečer na Twitterju sporočila, da je na poti v Kijev. Podrobnosti ni navedla.

»Na poti v Kijev,« je tvitnila. Ob tem je objavila svojo fotografijo pred vlakom.

Podrobnosti njene poti v ukrajinsko prestolnico v Evropskem parlamentu niso razkrili zaradi varnostnih razlogov. Njen tiskovni predstavnik pa je sporočil, da namerava Metsola v Kijevu predati sporočilo podpore in upanja v imenu Evropskega parlamenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednica Evropskega parlamenta bo prva predstavnica EU, ki bo obiskala Kijev od začetka vojne pred več kot enim mesecem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prvi tuji voditelji v ukrajinski prestolnici od začetka vojne so bili v sredini marca premierji Slovenije, Češke in Poljske, Janez Janša, Petr Fiala in Mateusz Morawiecki.