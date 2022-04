Ker je Olimpija redni del prvenstva večinoma igrala z mladinsko ekipo, saj je prva igrala v ICEHL, so bili ob koncu šele četrti, Kranjčani pa mesto pred njimi, imajo pa prednost domačega ledu. V polfinalu končnice je nato Olimpija v dveh tekmah z 8:0 premagala Jesenice, ki so branile naslov državnega prvaka, Triglav pa je v le eni tekmi v Zalogu z 2:1 premagal Slavijo junior.

»Vemo, kako neugodni so lahko Kranjčani, ki so v svoji dvorani navajeni na nekoliko manjše igrišče, zato se na finale državnega prvenstva pripravljamo z vso resnostjo. Naredili bomo vse, da pridemo do naslova državnih prvakov, kar je bil ob osvojenem pokalnem naslovu eden od naših ciljev v tej sezoni, tekme v ICEHL pa so bile češnja na vrhu torte,« se je pred začetkom finalne serije državnega prvenstva slikovito izrazil napadalec Olimpije Nik Simšič. Ljubljančan si želijo, da bi naslov državnih prvakov proslavili pred podobno polnim Tivolijem, kot je bil v šesti tekmi četrtfinala končnice ICEHL proti Beljaku. »Vsekakor upamo, da bi bilo na drugi finalni tekmi državnega prvenstva v Tivoliju spet veliko gledalcev. Fantastično bi bilo končati klubsko sezono pred polno dvorano in z navijači proslavljati naslov državnih prvakov. Tudi na tak način se jim želimo zahvaliti za ves njihov trud in podporo, ki so nam jo dajali v sezoni,« je želja 25-letnega Simšiča, ki je eden redkih ljubljanskih hokejistov z izkušnjo igranja v ICEHL, takrat še EBEL, ko je dve leti igral za zagrebški Medveščak.

»Takrat sem bil še mlad in z omejeno minutažo, sem si pa nabral nekaj izkušenj, čeprav nisem bil v takšni vlogi kot zdaj. Drugače pa mislim, da je kakovost na enaki ravni, kot je bila takrat. To, kar nekateri govorijo, da je kakovost padla, ne drži. Pojavili so se takrat, ko smo bili nekaj časa na prvem mestu, in morda se ti negativci niti ne zavedajo, kakšno kakovost imamo slovenski igralci,« dvomljivcem odgovarja Simšič, ki ga s slovensko izbrano vrsto med 2. in 8. majem čaka še nastop na svetovnem prvenstvu divizije I skupine A.