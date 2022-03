Po slab(š)ih predstavah – kljub dvema zmagama – v prvem krogu kvalifikacij proti Italiji čakata Slovence v boju za uvrstitev na SP 2023, ki ga bosta gostili Poljska in Švedska, odločilna obračuna s Srbijo. Selektor Uroš Zorman je včeraj oznanil ožji seznam 20 igralcev, vabljenih na začetek priprav v nedeljo, 10. aprila, v Zreče. Velik del »legionarjev« se bo zaradi klubskih obveznosti takratni konec tedna pridružil z zamudo, nad čimer Uroš Zorman seveda ni navdušen: »Res ne razumem takšnega čudnega tekmovalnega koledarja. Igralci bodo za konec tedna še igrali klubske tekme v tujini, potem jih čaka potovanje v Slovenijo. Zato bomo izgubili skupni nedeljski trening v Zrečah, prvega v popolni zasedbi bomo lahko opravili šele v ponedeljek popoldan in nato še enega v torek. V sredo bo že prva tekma s Srbijo v Celju, v petek potovanje proti Kragujevcu, v soboto povratni dvoboj in v nedeljo vrnitev domov. Takšen ritem je nor. V le štirih dneh bomo odigrali dve zelo pomembni tekmi, a časa za pripravo ne bo skoraj nič. Edini plus je, da prvo tekmo igramo doma in nam ne bo treba potovati v tujino.«

»Velikih sprememb na mojem seznamu igralcev za tekmi s Srbijo v primerjavi z obračunoma z Italijo ni. No, naj se malce popravim. Močnejši smo za dva zelo pomembna igralca, ki sta za nas dodana vrednost – Borut Mačkovšek in Blaž Janc, ki sta takrat manjkala. Zato verjamem, da bomo proti Srbom na igrišču delovali precej bolje kot proti Italijanom,« se nadeja selektor Zorman. Mačkovšek (Pick Szeged) je uspešno opravil z boleznijo, zaradi katere je takrat ostal na Madžarskem, Janc (Barcelona) pa je bil po operaciji slepiča in rehabilitaciji že minuli konec tedna na sklepnem turnirju španskega kraljevega pokala v Antequeri, kjer je Barcelona v velikem finalu premagala Granollers s 30:26 in že 26. osvojila to lovoriko. Kapetan Jure Dolenec (Limoges), ki si je na zadnjem treningu pred povratno tekmo z Italijo v Celju poškodoval stegensko mišico, je od klubske zdravniške službe včeraj dobil zeleno luč za igranje, Matic Grošelj (Chartres) pa je po okužbi s koronavirusom prejšnji teden zdaj že v polnem pogonu.

Srbi se igrajo skrivalnice

Srbija ima seveda precej večji rokometni rejting kot Italija, česar se dobro zaveda tudi Zorman. V kvalifikacijah za EP 2022 so Srbi blesteli, saj so v skupini osvojili prvo mesto pred Francijo, ki so jo po enkrat premagali in remizirali, na Euru pa so – tako kot Slovenci – izpadli že po prvem delu tekmovanja. Na dveh nedavnih pripravljalnih tekmah s Češko (zmaga s 24:23 in poraz s 26:30) sta se reprezentanci dogovorili, da informacij in videoposnetkov dvobojev ne bosta dali v javnost, kar pomeni, da se Srbi dokaj uspešno skrivajo pred Slovenci. »Srbija je reprezentanca v vzponu, a jih je EP 2022 presekalo, saj so po odličnih kvalifikacijah pričakovali precej več. V ekipi imajo zdaj nekaj igralcev, ki jih na Euru ni bilo zaradi poškod ali koronavirusa. Gojijo španski sistem igre (njihov selektor je Španec Toni Gerona, op. p.) in to ni več nekdanja Srbija, saj zdaj igra hitro v napadu in agresivno v obrambi z veliko izpadanji. A imajo nekaj težav v prehodu iz obrambe v napad in obratno, saj morajo menjati igralca ali celo dva. Nasploh imajo veliko plusov v igri, a tudi kakšen minus, ki ga bomo skušali odkriti in izkoristiti,« napoveduje Zorman.

Na vprašanje, ali je Slovenija favorit proti Srbiji, se je Zorman spretno izvlekel z diplomatskim odgovorom. »Glede na naše trenutne razmere bom žogico z vlogo favorita dal na njihovo stran. Mi moramo biti tiho, ne pa biti glasni in pametovati, trdo delati in na igrišču pokazati kakovost in znanje iz preteklosti. Imamo svoje adute, vsakega nasprotnika spoštujemo, a se nikogar ne bojimo,« meni Zorman, ki po polni dvorani Golovec proti Italiji enako pričakuje tudi proti Srbiji v dvakrat večjem Zlatorogu. »Celje je rokometno mesto, Zlatorog pa hram slovenskega rokometa. Bom iskren in pošten: če sem pred povratno tekmo z Italijo dvomil o polnem Golovcu, tokrat ni več dvoma. Verjamem, da bo Zlatorog poln kot v dobrih starih časih.«

Selektorjevih dvajset izbrancev za Zreče Na priprave v Zreče je selektor Zorman povabil 20 igralcev: 17 iz tujih klubov in tri iz domačih. Na seznamu so – vratarji (3): Baznik (Cesson Rennes, Fra), Ferlin (Erlangen, Nem), Vujović (Stuttgart, Nem), levi krili (2): Cingesar (Urbanscape Loka), Kodrin (Celje Pivovarna Laško), leva zunanja (2): Mačkovšek, Henigman (oba Pick Szeged, Mad), srednji zunanji (5): Bombač (Pick Szeged, Mad), Skube (Meškov Brest, Blr), Zarabec (Kiel, Nem), Vlah (Celje PL), Makuc (Barcelona, Špa), desni zunanji (3): Dolenec (Limoges, Fra), Cehte (Hannover, Nem), Grošelj (Chartres, Fra), desni krili (2): Marguč (Veszprem, Mad), Janc (Barcelona, Špa), krožni napadalci (3): Blagotinšek (Veszprem, Mad), Gaber (Pick Szeged, Mad), Kavčič (Nexe Našice, Hrv).