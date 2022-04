Po nedeljskem spektaklu proti Partizanu v razprodanem Tivoliju so košarkarji Cedevite Olimpije znova rajali z navijači. Proti Valencii se jih je Stožicah zbralo okoli 4500, največ v letošnji sezoni. »Nismo jih želeli razočarati, zato smo dali od sebe zadnje atome moči,« je povedal nasmejani. Z novim evropskim uspehom proti Promitheasu bi se lahko Ljubljančani v zadnjem krogu rednega dela drugo kakovostnega evropskega tekmovanja zavihteli celo na drugo mesto v skupini B, v najslabšem primeru pa lahko padejo na peto.

Preračunavanje je sicer nekaj, česar se v zmajevem gnezdu ne poslužujejo. »Prav nič ne pogledujemo v drugo skupino. Gledamo le, kdo je naslednji tekmec in kako priti do zmage. Kdor koli bo nasprotnik, ga bomo poskušali izločiti,« pravi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki je bil po zmagi proti Valencii izredno zadovoljen, saj je njegova ekipa dobila skok s 46 proti 40. »To je bil ključ do zmage. Ves čas sem na treningih poudarjal, da je Valencia najboljša v tem elementu košarkarske igre v evropskem pokalu. Vmes smo imeli nekaj manjših težav, a ko je bilo najbolj pomembno, smo se vsi borili pod obročema. Zoran Dragić je imel deset skokov, kar pove vse.«

Kljub temu, da so bili vidno upehani in da so v izenačeni končnici pogosto komolce naslanjali na kolena ter lovili sapo, so kapetan Jaka Blažič in soigralci na koncu še drugič dobili eno boljših španskih ekip, ki odkrito računa na zmago v evropskem pokalu. V tretji četrtini so zmaji sicer vodili že za 16, a je bil nasprotnik preveč kakovosten, da bi dovolil zmago z višjo razliko. »V nedeljo smo se proti Partizanu emotivno izpraznili in se utrudili, a je Valencia tako priznan nasprotnik, da se ni bilo težko motivirati. Prvih 25 minut smo igrali res lepo košarko, nato pa smo padli. Morda je bilo za navijače še bolje, saj je bilo bolj napeto,« se je smejalo Edu Muriću, ki je ponosen, da je s soigralci uspel prepričati zahtevno ljubljansko publiko, ki jih je začela spodbujati v večjem številu. »Zelo sem vesel, da so prepoznali trud, ki ga vlagamo v Olimpijo. Premagujemo ekipe, ki imajo precej višje proračune in na papirju boljše posameznike. A pri nas je nekaj 'kliknilo'. Postali smo prava 'klapa' in to se kaže na rezultatih. Upam, da se navijači zavedajo, kako pomembni so za nas. So naš šesti igralec in ob tako bučni podpori bomo veliko lažje prišli tja, kamor si vsi želimo.«