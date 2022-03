Slovenija bo od 19. aprila do 22. aprila letos sodelovala na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja Locked Shields 2022, ki jo organizira Natov center odličnosti za kibernetsko obrambo v Talinu v Estoniji. Poglavitni namen vaje je vaditi tehnične postopke zoperstavljanja kibernetskim napadom, ki jih povzročajo simulirane ranljivosti zasebnega vadbenega omrežja, so po seji vlade sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

S ciljem vzpostavitve tesnejšega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorjem na področju kibernetske varnosti in obrambe bodo na vaji sodelovali tudi predstavniki gospodarskih družb, ki so združeni v sekciji za kibernetsko varnost pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Vlada je medtem danes sprejela tudi poročilo o sodelovanju Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe Cyber Coalition 2021, ki je potekala od 29. novembra do 3. decembra lani. To je največja vaja Nata s področja kibernetske obrambe.

Namen vaje je vaditi in preveriti zmogljivosti, postopke in orodja, ki jih Nato in zaveznice uporabljajo pri svojem rednem delu za zaščito in obrambo kibernetskega prostora.