Zastava gor, zastava dol

Pretekle dni je imel začasni vojaško-diplomatski predstavnik Republike Slovenije v Kijevu precej težav. Pred veleposlaništvom je ob prihodu ponosno dvignil slovensko zastavo, ki je po njegovih besedah tisti dan lepo plapolala v vetru. A kaj ko naslednji dan ni bilo več vetrovno, rdeče-belo-modra zastava, zavita ob drog, pa bi kaj lahko bila tudi ruska. Zato so ga ukrajinski policisti prosili, naj jo sname, »saj bi lahko zaradi podobnosti z rusko zastavo spodbudila neželene incidente«. Že tako so morali na ulici pred veleposlaništvom okrepiti varovanje in si verjetno res niso želeli, da bi kdo zastavo male, a pogumne Slovenije zažgal, misleč, da gre za zastavo okupatorske vojske.