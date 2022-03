Hud požar lahko zaneti že majhna iskra

Ob suši in vetru je marec žal zaznamoval tudi največji požar v naravi na Gorenjskem, v porastu so bili številni manjši požari na prostem. V Gasilski brigadi Ljubljana so imeli kljub razglasitvi povečane požarne ogroženosti naravnega okolja in prepovedi kurjenja v naravi dvakrat več intervencij na dan kot običajno. “Ljudje opozoril pogosto ne jemljejo resno, zato se lahko spomladanska opravila na vrtu ali travniku končajo tragično,” opozarja poklicna gasilka Suzana Anžur.