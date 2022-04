Dr. Lučka Kajfež Bogataj: Že zdaj bi si skoraj upala reči, da bo suša tudi poleti

Vodilna slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj na posledice podnebnih sprememb in na potrebo po prilagajanju opozarja že približno trideset let. Čeprav je mnogi še vedno ne slišijo, vztraja. »Preberite na spletu dostopno knjigo z naslovom Pozne lekcije iz zgodnjih svaril. Govori o tem, da je bil pred dvesto leti čas, ki ga je družba potrebovala za odziv na neko opozorilo znanstvenikov, približno petdeset let. Posvarili so na primer pred škodljivostjo rentgenskega slikanja, a so zdravniki še po drugi svetovni vojni na rentgen pošiljali tudi nosečnice. Toda razlika je v tem, da so bili problemi iz preteklosti povratni. Ko so v medicini omejili rentgensko slikanje, so se stvari izboljšale. Če zamudimo z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje, pa ne bo vrnitve, zato se klimatologi ne moremo in ne smemo naveličati opozarjati,« je prepričana sogovornica.