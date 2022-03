Saied je svoje napovedi obelodanil na seji sveta za nacionalno varnost nekaj ur po tem, ko so poslanci na spletu izvedli plenarno zasedanje in izglasovali zakon proti »izjemnim ukrepom«, ki jih je predsednik države sprejel julija lani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji profesor prava, ki je leta 2019 slavil na volitvah predvsem zaradi jeze javnosti nad politično elito, je 25. julija lani odstavil vlado premierja Hichema Mechichija, zamrznil delo parlamenta in si prisvojil široka pooblastila. Odvzel je tudi imuniteto vsem članom parlamenta.

Predsednik tunizijskega parlamenta Rached Ghannouchi je medtem danes zavrnil in obsodil potezo predsednika Saieda. "Menimo, da parlament še naprej deluje. Predsednik nima ustavne pravice razpustiti parlamenta," je povedal v intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP.

Kljub mednarodnim protestom je predsednik kasneje podaljšal oziroma še razširil ukrepe, ki mu zagotavljajo široka pooblastila, med drugim vladanje z odloki in nadzor nad sodstvom. Njegovi nasprotniki so to ravnanje večkrat označili kot državni udar, medtem ko se je Saied ves čas skliceval na ustavo iz leta 2014.

Do nedavnega je Saied sicer užival veliko podporo prebivalstva, a se je v zadnjem času odpor proti njemu povečal. Pred desetimi dnevi je na ulice prišlo na tisoče njegovih nasprotnikov. Politični analitiki svarijo, da bi družbeni razkol med podporniki predsednika in opozicijo lahko ogrozil stabilnost Tunizije.

Tunizija je bila edina država v Severni Afriki, ki ji je uspel prehod v demokracijo. Kljub temu se država še vedno spopada z gospodarsko krizo, visoko brezposelnostjo in razširjeno korupcijo. Nezadovoljstvo je še posebej močno med mlajšo generacijo.