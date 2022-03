Novi most in brvi čez Mali graben

V sklopu protipoplavnih ureditev na Malem grabnu bo ljubljanska občina na novo zgradila dve brvi in most na Opekarski cesti. Ravno pri tem mostu občina načrtuje precejšnje spremembe, saj naj bi gradili tudi nov priključek na Barjansko cesto, ki jo bodo do obvoznice širili v štiripasovnico.